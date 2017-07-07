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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:30 | 27.07.2017
Американский телеканал снимет сериал о Чернобыльской аварии

Американский телеканал HBO будет снимать пятисерийный минисериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, передает Associated Press.

Сообщается, что съемки начнутся весной 2018 года в Литве.

В пятисерийном фильме главную роль исполнит актер Джаред Харрис, который сыграет советского ученого, которого Кремль нанял для расследования причин аварии.

Среди наиболее известной продукции Среди продукции HBO наиболее известны телесериалы «Игра престолов», «Секс в большом городе» и «Клан сопрано».
 
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Теги: Украина

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