Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков

Представителей общественных организаций области приглашают в конкурсный комитет, чтобы проследить за прозрачностью процесса отбора перевозчиков на пригородные и междугородные маршруты.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Заявки принимаются до 10 августа по адресу: г. Днепр, пр. А.Поля, 2, к. 207. Желающим, в частности, нужно предоставить заявление, устав своей общественной организации, свидетельство о ее регистрации, а профсоюзам - свидетельство о репрезентативности.

Необходимы: решение ГНИ о включении ОО в реестр неприбыльных учреждений и организаций, выписка из протокола заседания общественной организации о направлении конкретного лица-представителя в конкурсном комитете, письменное согласие о принятии участия в заседаниях комитета.

Справки по телефону департамента жилищно-коммунального хозяйства ДнепрОГА: (056) 742-87-73.

Ближайший конкурс на определение перевозчиков пригородных и междугородных маршрутов в области пройдет осенью этого года.

