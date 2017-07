| Общество | 14:16 | 27.07.2017 Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков Представителей общественных организаций области приглашают в конкурсный комитет, чтобы проследить за прозрачностью процесса отбора перевозчиков на пригородные и междугородные маршруты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Заявки принимаются до 10 августа по адресу: г. Днепр, пр. А.Поля, 2, к. 207. Желающим, в частности, нужно предоставить заявление, устав своей общественной организации, свидетельство о ее регистрации, а профсоюзам - свидетельство о репрезентативности. Необходимы: решение ГНИ о включении ОО в реестр неприбыльных учреждений и организаций, выписка из протокола заседания общественной организации о направлении конкретного лица-представителя в конкурсном комитете, письменное согласие о принятии участия в заседаниях комитета. Справки по телефону департамента жилищно-коммунального хозяйства ДнепрОГА: (056) 742-87-73. Ближайший конкурс на определение перевозчиков пригородных и междугородных маршрутов в области пройдет осенью этого года.

