Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:16 | 27.07.2017
Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков

Представителей общественных организаций области приглашают в конкурсный комитет, чтобы проследить за прозрачностью процесса отбора перевозчиков на пригородные и междугородные маршруты.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Заявки принимаются до 10 августа по адресу: г. Днепр, пр. А.Поля, 2, к. 207. Желающим, в частности, нужно предоставить заявление, устав своей общественной организации, свидетельство о ее регистрации, а профсоюзам - свидетельство о репрезентативности.

Необходимы: решение ГНИ о включении ОО в реестр неприбыльных учреждений и организаций, выписка из протокола заседания общественной организации о направлении конкретного лица-представителя в конкурсном комитете, письменное согласие о принятии участия в заседаниях комитета.

Справки по телефону департамента жилищно-коммунального хозяйства ДнепрОГА: (056) 742-87-73.

Ближайший конкурс на определение перевозчиков пригородных и междугородных маршрутов в области пройдет осенью этого года.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
27.07.2017
14:24		 В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение
27.07.2017
14:16		 Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков
27.07.2017
14:06		 В Днепре мужчина выращивал коноплю в своем гараже
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика