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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:57 | 27.07.2017
Оплатить за электроэнергию ДТЭК Днепрооблэнерго можно через PayHub

ДТЭК Днепрооблэнерго открыл для своих клиентов новую дополнительную удобную возможность оплаты за электроэнергию – через платежный портал Payhub. Комиссия за оплату не взымается.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу компании.

ДТЭК Днепрооблэнерго постоянно расширяет каналы платежей, делая процесс оплаты максимально удобным для клиента. Теперь, кроме существующих способов оплаты, жители любого населенного пункта Днепропетровской области могут оплатить услуги ДТЭК Днепрооблэнерго еще одним удобным способом, не выходя из дома – на сервисе он-лайн платежей от банка ПУМБ - https://payhub.com.ua. Для этого в Payhub в разделе «Моя электроэнергия»/ДТЭК Днепрооблэнерго нужно ввести логин и пароль вашего «Личного кабинета».

К оплате принимаются все платежные карты Visa/MasterCard, выпущенные любыми украинскими и международными банками. Комиссия за оплату коммунальных услуг через Payhub не взымается. Электронная квитанция, которую система предоставляет клиенту после оплаты, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная с печатью.
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