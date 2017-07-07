Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
28.07.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда и насколько подорожает хлеб в Днепропетровской области?»
28.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика заболеваемости гепатитом С в Днепропетровской области. Лечение и профилактика»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:07 | 27.07.2017
Сила веры людей, участвующих в Крестном ходе, сильнее угроз радикалов, - Вилкул

В Киеве в Крестном Ходе в честь Дня Крещения Руси принимают участие люди со всех областей и молятся за жизнь в мирной, единой, богатой Украине. Крестный ход также посвящен памяти равноапостольного князя Владимира.

Вместе с верующими Крестным Ходом по улицам столицы к Киево-Печерской Лавре прошли Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Колесников, Михаил Добкин и другие политики и общественные деятели.

Александр Вилкул сказал: «Сила веры людей, участвующих в Крестном ходе, сильнее угроз радикалов. День Крещения Руси – это праздник, который должен объединять всех украинцев. В Крестном ходе принимают участие люди со всех регионов нашей страны – от Львовщины до Днепропетровщины, от Одессы до Харьковщины. И люди молятся за жизнь в мирной, единой, богатой Украине».

Поддержка православия и верующих, оказание помощи малоимущим и мирным людям, пострадавшим от войны является одним из важнейших направлений деятельности Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива».

С 2014 года помощь и поддержку получили около 150 тысяч человек в 45 городах Украины.

В этом году по информации УПЦ в Крестном ходе также приняли участие представители разных православных Церквей, в том числе из Беларуси, Молдовы и т.д.

Для участия в торжественных мероприятиях в Киев также были привезены 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных регионов Украины: "Спас Нерукотворный", "Владимирская-Десятинная", "Призри на смирение", "Киевская-Барская", "Радомышльская", "Боянская", "Почаевская", "Зимненская", "Святогорская", "Касперовская" и "Ахтырская".

Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
27.07.2017
15:50		 В Минсоцполитики сообщили о правилах переназначения субсидий
27.07.2017
15:20		 Учебно-воспитательный комплекс Желтых Вод утеплят и капитально отремонтируют – Валентин Резниченко
27.07.2017
15:07		 Сила веры людей, участвующих в Крестном ходе, сильнее угроз радикалов, - Вилкул
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика