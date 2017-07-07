Сила веры людей, участвующих в Крестном ходе, сильнее угроз радикалов, - Вилкул

В Киеве в Крестном Ходе в честь Дня Крещения Руси принимают участие люди со всех областей и молятся за жизнь в мирной, единой, богатой Украине. Крестный ход также посвящен памяти равноапостольного князя Владимира.

Вместе с верующими Крестным Ходом по улицам столицы к Киево-Печерской Лавре прошли Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Колесников, Михаил Добкин и другие политики и общественные деятели.

Александр Вилкул сказал: «Сила веры людей, участвующих в Крестном ходе, сильнее угроз радикалов. День Крещения Руси – это праздник, который должен объединять всех украинцев. В Крестном ходе принимают участие люди со всех регионов нашей страны – от Львовщины до Днепропетровщины, от Одессы до Харьковщины. И люди молятся за жизнь в мирной, единой, богатой Украине».

Поддержка православия и верующих, оказание помощи малоимущим и мирным людям, пострадавшим от войны является одним из важнейших направлений деятельности Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива».

С 2014 года помощь и поддержку получили около 150 тысяч человек в 45 городах Украины.

В этом году по информации УПЦ в Крестном ходе также приняли участие представители разных православных Церквей, в том числе из Беларуси, Молдовы и т.д.

Для участия в торжественных мероприятиях в Киев также были привезены 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных регионов Украины: "Спас Нерукотворный", "Владимирская-Десятинная", "Призри на смирение", "Киевская-Барская", "Радомышльская", "Боянская", "Почаевская", "Зимненская", "Святогорская", "Касперовская" и "Ахтырская".