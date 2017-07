| Общество | 15:20 | 27.07.2017 Учебно-воспитательный комплекс Желтых Вод утеплят и капитально отремонтируют – Валентин Резниченко В учебно-воспитательном комплексе №6, что в городе Желтые Воды, активно работают над термомодернизацией помещения. В конце июня в заведении стартовал капитальный ремонт. После утепления энергоэффективность школы повысится почти на 50 процентов. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «К концу 2017 года году планируем реконструировать 25 школ области. Хотим, чтобы дети любого населенного пункта, независимо от его размеров, учились в комфортных и современных условиях. Такую задачу ставит перед властью на местах Президент Украины Петр Порошенко», - отметил Валентин Резниченко. Желтоводский УВК №6 работает почти 30 лет, и за это время не знал ни одного капитального ремонта. Сейчас там чинят крышу, заменяют окна и обустраивают прилегающую территорию. Фасад здания, кстати, будет не только теплым, но и ярким. «В нашем комплексе учатся и занимаются в различных кружках 560 учеников. Дети и педагоги зимой мерзли, ведь стены уже почти не держали тепло. После ремонта энергоэффективность помещения повысится на 50 процентов, здесь станет более комфортно – и к нам придут учиться дети из соседних районов», - рассказала директор УВК Павлина Чаленко. Местные жители говорят: такого масштабного ремонта учебные заведения Желтых Вод вообще еще не видели. Родители учеников комплекса возлагают большие надежды на эту реконструкцию. «Думаю, после ремонта наши дети будут ходить в школу с большим удовольствием. Новые стены и окна, тепло и уют должны поспособствовать качественному обучению», - поделилась мыслями мать одного из учеников Ирина Самофат. Капитальный ремонт комплекса проводится за счет областного бюджета. «Также в этом году планируем построить новую электрическую котельную, которая будет давать тепло, в том числе, УВК № 6 и соседнему с ним детсаду. Эти работы выполнят за счет инвестора», - рассказал мэр Желтых Вод Владимир Абрамов. Капитальный ремонт планируют завершить в этом году. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7