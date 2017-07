| Общество | 15:50 | 27.07.2017 В Минсоцполитики сообщили о правилах переназначения субсидий Директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что особых изменений в программе жилищных субсидий, в частности, в принципах ее предоставления, не произошло. Автоматический принцип переназначения субсидий сохранился. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. По его словам, повторно подавать документы на оформление субсидий нужно только тем, что арендует жилье, и у кого произошли изменения в составе семьи. Для большинства получающих субсидии в 2017-2018 году переназначение пройдет автоматически. Музыченко также отметил, что был изменен период, за который учитываются доходы для назначения субсидий. Если раньше при расчете размера субсидий учитывались доходы за прошлый календарный год (с января по декабрь), то с 1 мая 2017 года учитываются последние четыре квартала, предшествующие месяцу назначения субсидии. Таким образом, в мае 2017 года учитывались доходы за период с апреля 2016 года по март 2017 года включительно. «Это сделано для того, чтобы максимально приблизить срок, за который берутся доходы и дату, с которой назначается субсидия. Поскольку учитывать доходы, которые человек получал полтора-два года назад, а сегодня, возможно, потерял работу, по нашему мнению, неправильно", - сказал Музыченко. Кроме того, он сообщил, что теперь предусмотрен контроль просроченной на более чем два месяца оплаты задолженности по оплате коммунальных услуг. Музыченко напомнил, что несколько лет назад субсидия предоставлялась только при условии полного отсутствия задолженности, а в последние годы были более лояльные критерии для получения помощи в оплате коммунальных услуг. «Если государство берет на себя определенные обязанности по адресной поддержке таких граждан и берет на себя обязанность оплачивать свою часть, то, соответственно, рассчитывает на выполнение соответствующих обязательств и субсидиантами - выплачивать вовремя свою часть для того, чтобы происходила полноценная оплата жилищно-коммунальных услуг», - подчеркнул глава департамента.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7