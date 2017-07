| Общество | 16:18 | 27.07.2017 Ход ремонта автодорог Днепропетровщины проверил Министр инфраструктуры Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ) Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проинспектировал ход ремонта на дорогах Днепропетровщины. Во время рабочей поездки в область глава профильного министерства осмотрел и трассы национального значения, и коммунальные дороги, которые сейчас восстанавливают в регионе за средства государственного и областного бюджета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Владимир Омелян посетил автодорогу Знаменка-Луганск-Изварино, которая проходит через Кировоградскую, Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области На Днепропетровщине ремонтируют за государственный счет свыше 30 км трассы вблизи села Николаевка Петропавловского района Подрядчики уже профрезеровали 14 км пути – 10 из них выровняли, на 4,5 км положили верхний слой асфальтобетона Затем будут укрепление обочин и нанесение разметки Ремонтные работы на участке шоссе Павлоград-Донецк продолжаются с апреля. Дорожники обещают завершить их в этом году Министр осмотрел ход ремонтных работ на главной дороге города Терновка – улице Харьковской Основную часть пути уже капитально отремонтировали... ...на заключительном отрезке укладывают асфальт... ...устанавливают бордюры... Работает дорожная техника Жители Терновки давно не видели таких качественных дорог Завершить ремонтные работы на ул. Харьковской планируют в ближайшее время Следующая остановка Министра – улица Успенская в Павлограде Дорога, по которой можно добраться в Донецкую и Харьковскую области, получила новое качественное покрытие впервые за несколько десятилетий Ее расширили, нанесли разметку, установили бордюры и заасфальтировали пешеходные дорожки В этом году на Днепропетровщине ремонтируют еще три дороги государственного значения – Днепр-Запорожье, Днепр-Кривой Рог и Днепр-Петриковка-Царичанка. Это лишь первый этап масштабных преобразований – работы продолжатся в следующем году Кроме автомагистралей государственного значения, в регионе капитально ремонтируют коммунальные дороги. За два года уже обновили более 300 автодорог, в планах до конца 2017 года – еще почти 160 (10)

