| Общество | 16:40 | 27.07.2017 В турецком аэропорту столкнулись два пассажирских самолета В турецком аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета на взлетной полосе, передает «РБК-Украина». «Пассажирский авиалайнер казахской авиакомпании Scat Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Актау, столкнулся на взлетной полосе с самолетом Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Тайбэй», - говорится в сообщении. Сообщается, что самолет Turkish Airlines в результате столкновения получил повреждения хвостовой части. Так, самолет казахстанской авиакомпании выруливал на взлетно-посадочную полосу. Одновременно, самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на взлетно-посадочную полосу. В результате - самолет Scat Airlines задел хвост турецкого лайнера. Отмечается, что вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7