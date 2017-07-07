В турецком аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

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В турецком аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета на взлетной полосе, передает «РБК-Украина».
«Пассажирский авиалайнер казахской авиакомпании Scat Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Актау, столкнулся на взлетной полосе с самолетом Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Тайбэй», - говорится в сообщении.
Сообщается, что самолет Turkish Airlines в результате столкновения получил повреждения хвостовой части. Так, самолет казахстанской авиакомпании выруливал на взлетно-посадочную полосу.
Одновременно, самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на взлетно-посадочную полосу. В результате - самолет Scat Airlines задел хвост турецкого лайнера. Отмечается, что вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.