Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
28.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика заболеваемости гепатитом С в Днепропетровской области. Лечение и профилактика»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:37 | 28.07.2017
28 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире.

Сегодня в Украине отмечается День крещения Киевской Руси. Это государственный праздник Украины, который отмечается в стране с 2008 года. Праздник приходится на 28 июля — день, когда Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.

В этот день свой профессиональный праздник празднуют системные администраторы. Первый раз  праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

Кроме этого, сегодня, во всем мире отмечается день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B. Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.

Также сегодняшний день является самым важным праздником в Перу. Сегодня горожане празднуют независимость республики Перу. День независимости (Independence Day), отмечаемый 28 июля в честь декларирования независимости страны от Испанской империи 28 июля 1821 года.

28 июля именины у Василия, Владимира и Петра.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
10:06		 Во Львове на пешеходном переходе автомобиль наехал на девушку
28.07.2017
09:46		 Медики назвали новый фактор, ускоряющий старение
28.07.2017
09:28		 Сергей Притула во второй раз стал отцом (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика