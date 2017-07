| Общество | 08:37 | 28.07.2017 28 июля: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире. Сегодня в Украине отмечается День крещения Киевской Руси. Это государственный праздник Украины, который отмечается в стране с 2008 года. Праздник приходится на 28 июля — день, когда Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси. В этот день свой профессиональный праздник празднуют системные администраторы. Первый раз праздник был отмечен 28 июля 1999 года. Кроме этого, сегодня, во всем мире отмечается день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B. Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус. Также сегодняшний день является самым важным праздником в Перу. Сегодня горожане празднуют независимость республики Перу. День независимости (Independence Day), отмечаемый 28 июля в честь декларирования независимости страны от Испанской империи 28 июля 1821 года. 28 июля именины у Василия, Владимира и Петра.

