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Новости | Общество | В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение |
Новости | Криминал / Происшествия | 17:45, 27.07.2017 Взрыв в Днепре: полиция расследует дело как «умышленное убийство»
В результате взрыва пострадали водитель авто и 70-летняя женщина…
Новости | Общество | 16:18, 27.07.2017 Ход ремонта автодорог Днепропетровщины проверил Министр инфраструктуры Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 27 июля…
Новости | Общество | 14:57, 27.07.2017 Оплатить за электроэнергию ДТЭК Днепрооблэнерго можно через PayHub
К оплате принимаются все платежные карты Visa/MasterCard...
Новости | Криминал / Происшествия | 14:27, 27.07.2017 Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Днепре (ВИДЕО)
Напомним, сегодня, 27 июля, в городе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал водитель…
Новости | Общество | 14:16, 27.07.2017 Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков
Заявки принимаются до 10 августа…
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