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28.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика заболеваемости гепатитом С в Днепропетровской области. Лечение и профилактика»

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Погода в Днепропетровске:

| Новости | Общество | В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение |

28 июля 2017
 Новости | Криминал / Происшествия | 09:1328.07.2017
В Днепре арестовали двух участников перестрелки, в которой погиби ветераны АТО
Еще два фигуранта дела находятся в больнице…
Новости | Общество | 08:4428.07.2017
В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 28 июля…
Новости | Общество | 08:3728.07.2017
28 июля: какой сегодня праздник
Именины у Василия, Владимира и Петра…
Новости | Общество | 08:2328.07.2017
Погода в Днепре 28 июля: тепло и дождливо
Температура воздуха поднимется до +27 градусов…
27 июля 2017
 Новости | Общество | 18:0627.07.2017
Днепропетровщина одной из первых в Украине сделает «зоны безопасности» на въездах в города и села
В этом году в регионе планируют отремонтировать 160 коммунальных дорог...
Новости | Криминал / Происшествия | 17:4527.07.2017
Взрыв в Днепре: полиция расследует дело как «умышленное убийство»
В результате взрыва пострадали водитель авто и 70-летняя женщина…
Новости | Общество | 16:1827.07.2017
Ход ремонта автодорог Днепропетровщины проверил Министр инфраструктуры Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 27 июля…
Новости | Общество | 14:5727.07.2017
Оплатить за электроэнергию ДТЭК Днепрооблэнерго можно через PayHub
К оплате принимаются все платежные карты Visa/MasterCard...
Новости | Криминал / Происшествия | 14:2727.07.2017
Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Днепре (ВИДЕО)
Напомним, сегодня, 27 июля, в городе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал водитель…
Новости | Общество | 14:1627.07.2017
Общественные организации приглашают в состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков
Заявки принимаются до 10 августа…
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