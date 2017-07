| Общество | 09:46 | 28.07.2017 Медики назвали новый фактор, ускоряющий старение Медики назвали новый фактор, ускоряющий старение, передает Ladyhealth. Некоторые люди стареют быстрее в силу определенной наследственной черты, - это показало исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Эксперты пришли к выводу о том, что организм быстрее разрушается у тех, кто имеет «семейную историю» психических болезней.



Так, например, стареть гораздо быстрее могут люди, родители которых страдали от биполярного расстройства, установили авторы проекта.



Они обнаружили, что здоровые родственники пациентов с биполярным расстройством имели более короткие теломеры – концевые участки хромосом, чья величина коррелирует с продолжительностью жизни.



«Мы впервые получили доказательства того, что наличие биполярного расстройства в семье связано с более короткими теломерами», - отметили исследователи.



Ученые изучили длину теломеров у 63 пациентов с биполярным расстройством, а затем сравнили их с данными родственников и чужих людей. Ими было установлено, что клетки организма быстрее сжимаются и разрушаются у тех, кто был связан родством с пациентами, имевшими психическое заболевание.



По словам врачей, именно с делением клеток связано сокращение теломеров, которые уменьшаются до тех пор, пока не деградируют полностью, сигналя о наступлении смерти.



Помимо этого учеными было проведено МРТ-исследование, которое бы помогло конкретизировать взаимосвязь между длиной теломеров и структурой мозга. Эти наблюдения помогли исследователям увидеть, что более короткие теломеры связаны с меньшим размером гиппокампа – отдела головного мозга, отвечающего за память.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7