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Медики назвали новый фактор, ускоряющий старение, передает Ladyhealth.
Некоторые люди стареют быстрее в силу определенной наследственной черты, - это показало исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Эксперты пришли к выводу о том, что организм быстрее разрушается у тех, кто имеет «семейную историю» психических болезней.
Так, например, стареть гораздо быстрее могут люди, родители которых страдали от биполярного расстройства, установили авторы проекта.
Они обнаружили, что здоровые родственники пациентов с биполярным расстройством имели более короткие теломеры – концевые участки хромосом, чья величина коррелирует с продолжительностью жизни.
«Мы впервые получили доказательства того, что наличие биполярного расстройства в семье связано с более короткими теломерами», - отметили исследователи.
Ученые изучили длину теломеров у 63 пациентов с биполярным расстройством, а затем сравнили их с данными родственников и чужих людей. Ими было установлено, что клетки организма быстрее сжимаются и разрушаются у тех, кто был связан родством с пациентами, имевшими психическое заболевание.
По словам врачей, именно с делением клеток связано сокращение теломеров, которые уменьшаются до тех пор, пока не деградируют полностью, сигналя о наступлении смерти.
Помимо этого учеными было проведено МРТ-исследование, которое бы помогло конкретизировать взаимосвязь между длиной теломеров и структурой мозга. Эти наблюдения помогли исследователям увидеть, что более короткие теломеры связаны с меньшим размером гиппокампа – отдела головного мозга, отвечающего за память.