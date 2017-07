| Общество | 10:21 | 28.07.2017 В селах Украины внедряют современную систему предоставления всех админуслуг В сельской местности по всей Украине внедряют современную систему предоставления админуслуг без очередей и общения с чиновниками. Лидер масштабного проекта – Днепропетровская область, где специальные Центры работают даже в отдаленных районах. Об этом сообщил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. По словам Юрия Голика, Днепропетровская область полностью отказалась от устаревшей системы предоставления административных услуг. Вместо мытарств по кабинетам жители региона пользуются специальными Центрами. Современные хабы, которые открыли во всехгородах, районах и громадах области, предоставляют около 200 услуг – от оформления субсидий до регистрации недвижимости. Чтобы комфортно и быстро оформить документы мог абсолютно каждый, в Днепропетровской области запустили первый в Украине мобильный ЦПАУ для людей с ограниченными возможностями. С помощью специального оборудования таких клиентов обслуживают прямо на дому. В этом году 55 ЦПАУ области предоставили около полумиллиона консультацийи услуг.

