| Общество | 11:17 | 28.07.2017 Объездную дорогу вокруг Днепра должны достроить в следующем году На 2018-й планируется профинансировать строительство второй очереди объездной дороги вокруг Днепра - семикилометрового пути от запорожского шоссе до Южного моста. Основная часть средств поступит из Государственного бюджета, сообщил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Мы видим возможность финансирования дальнейшего строительства объездной дороги. Чтобы на это в госбюджете-2018 предусмотреть 400-450 миллионов гривен, надеюсь, найдем единомышленников и в правительстве, и в парламенте», - отметил Владимир Омелян.



Для скорейшего завершения долгостроя свой вклад также должны сделать областной и местный бюджеты, подчеркнул министр. Команде Валентина Резниченко, которая всегда работает на результат, это по силам, убежден Владимир Омелян.



«Днепропетровщина - лидер по темпам строительства дорог государственного значения. Рассчитываем, что в следующем году и в областном бюджете появится отдельная строка финансирования второй очереди объездной. После строительства сможем разгрузить Днепр от транзитного транспорта», - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.



Кроме дорог государственного значения, на Днепропетровщине капитально ремонтируют коммунальные пути. За два последних года в городах и селах области восстановили более 300 автомагистралей, в планах до конца 2017 года - еще почти 160.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: дороги ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7