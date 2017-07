| Общество | 12:25 | 28.07.2017 В Днепре проходит акция ко Всемирному Дню борьбы с вирусным гепатитом Сегодня, 28 июля, на Европейской площади в Днепре проводится акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Цель акции – информировать людей о методах профилактики заболевания. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил член правления благотворительной организации «Всеукраинская сеть 100% жизни», член постоянной комиссии по назначению бесплатного лечения гепатитом С и В Дмитрий Грицюк. «Акция началась сегодня в 11.00. Все желающие могут прийти и поучаствовать: задать вопросы социальным работникам и специалистам, которые помогают заразившимся людям. Также на акции можно получить скидки на сдачу анализов для обследования на гепатит С», - рассказал член правления благотворительной организации «Всеукраинская сеть 100% жизни» Дмитрий Грицюк. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

