В Днепре проходит акция ко Всемирному Дню борьбы с вирусным гепатитом

Сегодня, 28 июля, на Европейской площади в Днепре проводится акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Цель акции – информировать людей о методах профилактики заболевания.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил член правления благотворительной организации «Всеукраинская сеть 100% жизни», член постоянной комиссии по назначению бесплатного лечения гепатитом С и В Дмитрий Грицюк.

«Акция началась сегодня в 11.00. Все желающие могут прийти и поучаствовать: задать вопросы социальным работникам и специалистам, которые помогают заразившимся людям. Также на акции можно получить скидки на сдачу анализов для обследования на гепатит С», - рассказал член правления благотворительной организации «Всеукраинская сеть 100% жизни» Дмитрий Грицюк.