На Аллее памяти возле ДнепрОГА почтили погибших АТОшников

Память бойцов АТО, погибших летом 2014 года, почтили на Аллее памяти возле ДнепрОГА. По словам координатора Центрапомощи участникам АТО Натальи Шулики, на акцию собрались родные и близкие военных, их побратимы, неравнодушные днепряне.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Каждый год возле облгосадминистрации чтим десантников, погибших в сбитом боевиками самолете ИЛ-76. Родственники АТОшниковпредложили проводить такие вечера памяти чаще, чтобы вместе вспомнить Героев, помолиться о них. Конечно, мы поддержали такую инициативу», - рассказала Наталья Шулика.



Вечер памяти посвятили ребятам, которые погибли летом 2014-го - тогда украинская армия понесла большие потери.



«Славик погиб 5 августа 2014 года в Орлово-Ивановке Шахтерского района. Был минометный обстрел: и земля горела, и небо. И попали наши мальчики туда ... Я в четыре часа на порог села, не спалось. Как чувствовала. Паша позвонил в семь, сказал, что Славика нет. Ему только 20 лет было», - вспоминает мама погибшего АТОшникаСветлана.



Участники вечера памяти почтили погибших минутой молчания и цветами.



«В конце июля 2014-го под Шахтерском я получил ранение, а более 25 ребят погибли. Сегодня вместе с побратимами пришли почтить этих бойцов и поддержать их матерей. Хочу, чтобы они знали: мы помним о настоящих Героях, которыми были их сыновья», - поделился участник АТО Антон Хватаймуха.



Вечер памяти организовали Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА вместе с ОО "Днепровское объединения ветеранов АТО".

