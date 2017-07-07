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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:27 | 28.07.2017
В Украине разработали новые образцы термобарического оружия (ФОТО)

Предприятия группы компаний «Укроборонпром» разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПО-16 и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.

Особенности термобарического оружия в том, что оно уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
Часто его еще называют оружием объемного взрыва.

На Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины новое термобарическое оружие было представлено Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову.

«На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16», - отметил Александр Турчинов.
 
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Теги: Украина

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