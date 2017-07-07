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| Общество | 15:10 | 28.07.2017
Порошенко подписал закон об обязательных счетчиках тепла

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Об этом ИА «»МОСТ-ДНЕПР сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает обязательное установку счетчиков на все здания, подключенные к внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

По закону счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года для жилых домов, или до 1 октября 2017 года для нежилых зданий.

Кроме того, для многоквартирных домов обязательно оснащение индивидуальными приборами учета или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии.

Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Ожидается, что благодаря учету население будет платить только за потребленные ресурсы, что будет способствовать уменьшению затрат на оплату коммунальных услуг.

В частности, в пресс-службе президента указывают, что по оценкам экспертной среды, принятие документа позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%. Это, в свою очередь, будет также способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

«Нормами Закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг», - говорится также в сообщении.
 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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