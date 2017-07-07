Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
31.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукт питания в Днепре»
31.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Налоговый контроль трансфертного ценообразования»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:16 | 28.07.2017
Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: советы украинским туристам

Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: что там делать украинским туристам? Своими советами поделятся ведущие программы «Орел и решка».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Кюрасао – райский остров посреди Карибского моря. Только здесь самые белоснежные пляжи и ультраголубой океан, а еще множество ручных экзотических животных. Этот остров абсолютно не похож на своих соседей. Города выглядят совсем по-европейски, ну прям как маленькая Голландия посреди тропиков. Здесь можно прокатиться верхом на страусе и пообщаться с розовыми фламинго. Увидеть сказочные туннели из мангровых зарослей и понырять к затонувшему буксиру. В этом выпуске зрители узнают, какой суп вкуснее: из игуаны или из кактуса. А также кого из ведущих соблазнили местным афродизиаком.
На Шри-Ланке ведущие «Орел и решка» совершат кокосовое жертвоприношение, станут участниками таинственного шаманского ритуала, побывают в затерянном городе Сигирия, поднимутся на пик Адама. А также повеселятся на громком буддистском празднике Дуруту Перахера и попробуют на вкус самый дорогой в мире десерт стоимостью $14,5 тыс.

Два выпуска программы «Орел и решка» выйдут в эфир 30 июля в 10.00 на телеканале «Интер», - говорится в сообщении.

Сообщается, сто сразу после этой программы – в 12.00 – на «Интере» французская комедия «Любовь – это для двоих». В главных ролях – Кловис Корнийяк, Вирджини Эфира, Маню Пайе, Аннелиз Эсм.

Главные герои фильма – друзья детства Мишель и Винсент. Несмотря на общие интересы, у молодых людей абсолютно разные взгляды на отношения с женщинами. Мишель – романтик до мозга кости – верит, что в девушку можно влюбиться с первого взгляда, мечтает об идеальном свидании и считает, что свою избранницу и любовь всей жизни встретит совершенно случайно. Винсент – уверенный в себе, убежденный гуляка и соблазнитель – полагает, что отношения с женщинами не должны заходить дальше постели. Знакомство с двумя прекрасными девушками Натали и ее подругой Анжелой переворачивают мировоззрение друзей с ног на голову.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
16:09		 Авторы «14 друзей хунты» презентовали книгу в ДнепрОГА - Валентин Резниченко
28.07.2017
15:34		 Ученые заявили, что сахар негативно влияет на психику
28.07.2017
15:16		 Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: советы украинским туристам
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика