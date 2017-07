| Общество | 15:16 | 28.07.2017 Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: советы украинским туристам Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: что там делать украинским туристам? Своими советами поделятся ведущие программы «Орел и решка». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе телеканала. «Кюрасао – райский остров посреди Карибского моря. Только здесь самые белоснежные пляжи и ультраголубой океан, а еще множество ручных экзотических животных. Этот остров абсолютно не похож на своих соседей. Города выглядят совсем по-европейски, ну прям как маленькая Голландия посреди тропиков. Здесь можно прокатиться верхом на страусе и пообщаться с розовыми фламинго. Увидеть сказочные туннели из мангровых зарослей и понырять к затонувшему буксиру. В этом выпуске зрители узнают, какой суп вкуснее: из игуаны или из кактуса. А также кого из ведущих соблазнили местным афродизиаком.

На Шри-Ланке ведущие «Орел и решка» совершат кокосовое жертвоприношение, станут участниками таинственного шаманского ритуала, побывают в затерянном городе Сигирия, поднимутся на пик Адама. А также повеселятся на громком буддистском празднике Дуруту Перахера и попробуют на вкус самый дорогой в мире десерт стоимостью $14,5 тыс. Два выпуска программы «Орел и решка» выйдут в эфир 30 июля в 10.00 на телеканале «Интер», - говорится в сообщении. Сообщается, сто сразу после этой программы – в 12.00 – на «Интере» французская комедия «Любовь – это для двоих». В главных ролях – Кловис Корнийяк, Вирджини Эфира, Маню Пайе, Аннелиз Эсм. Главные герои фильма – друзья детства Мишель и Винсент. Несмотря на общие интересы, у молодых людей абсолютно разные взгляды на отношения с женщинами. Мишель – романтик до мозга кости – верит, что в девушку можно влюбиться с первого взгляда, мечтает об идеальном свидании и считает, что свою избранницу и любовь всей жизни встретит совершенно случайно. Винсент – уверенный в себе, убежденный гуляка и соблазнитель – полагает, что отношения с женщинами не должны заходить дальше постели. Знакомство с двумя прекрасными девушками Натали и ее подругой Анжелой переворачивают мировоззрение друзей с ног на голову.

Теги: Украина

