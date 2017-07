| Общество | 15:34 | 28.07.2017 Ученые заявили, что сахар негативно влияет на психику Ученые в Великобритании установили, что повышенное употребление сахара может оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека, при этом их выводы были тут же раскритикованы, передают РИА Новости. Группа исследователей университетского колледжа Лондона (UCL) опросила более 8 тыс. человек об их потреблении сахара. Респондентов опрашивали с 1985 по 1988 годы, в последующие годы они время от времени заполняли опросные листы. «Более высокое употребление сахара в сладких продуктах или напитках связано с повышенной вероятностью заболеть одним из распространенных расстройств психики (CMD) у мужчин в течение пяти лет.

Наше исследование подтверждает негативный эффект от потребления сахара в сладких напитках или еде на психическое здоровье в долгосрочной перспективе и предполагает, что пониженное употребление сахара может быть связано с улучшением психического здоровья», — говорится в исследовании. Представитель британской диетологической ассоциации Кэтрин Коллинз заявила, что рекомендация ученых «не доказана», так как данные о потреблении сахара они получали со слов респондентов, и не учитывался сахар в алкогольных напитках.

«Если употреблять меньше свободных сахаров, то это полезно для зубов, может быть, для веса тоже. Но разве это защита от депрессии? Это не доказано», — цитирует Коллинз агентство Франс Пресс.

