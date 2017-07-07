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| Общество | 16:09 | 28.07.2017
Авторы «14 друзей хунты» презентовали книгу в ДнепрОГА - Валентин Резниченко

Авторы популярной книги «14 друзей хунты», после первой презентации в Киеве представили свой нашумевший сборник в ДнепрОГА. Военная антология объединяет 14 рассказов о фронтовых буднях в зоне АТО и жизни бойцов после возвращения с Донбасса.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Творческие встречи с яркими личностями уже стали традиционными для облгосадминистрации, сообщил председательДнепрОГА Валентин Резниченко.

«У нас уже стало доброй традицией проводить в стенах ДнепрОГА такие неформальные творческие встречи. Это вторая презентация нашумевшей книги, первая состоялась недавно в Киеве при участии Президента Украины Петра Порошенко. Мы с удовольствием открыли двери ДнепрОГА, чтобы все желающие жители области могли пообщаться с авторами вживую, приобрести книгу и получить автографы», - отметил Валентин Резниченко.

Идея издать сборник именно в популярном ныне формате военной антологии принадлежит одному из авторов, добровольцу Дмитрию Якорнову.

«Я обратился ко многим военным, волонтерам, переселенцам, блогерам– просто к людям, которые хорошо пишут. Каждый из них поделился своим взглядом на события в Украине последних трех лет, изобразив именно то, что произвело наибольшее впечатление. Это, прежде всего, книга сильных эмоций, сильных переживаний», - рассказал Дмитрий Якорнов.

Военная антология объединяет произведения, написанные военными, волонтерами и блогерами. Это и патриотические эссе, и «любовные романы», и юмористические зарисовки. Рассказы дают читателю возможность прочувствовать именно те эмоции, которые хотел передать автор.

«В этой книге вряд ли кто-то найдет описание каких-то боев. Лично меня больше всего зацепил рассказ «Поколение смелых» - там колоритнейшие диалоги», - рассказал один из авторов Юрий Руденко.

Кроме колорита, рассказы содержат много юмора и самоиронии.

На встречу с авторами пришли около двух сотен поклонников - тех, кто уже узнал о книге из соцсетей и заинтересовался изданием, знакомых и друзей блогеров по фейсбуку, АТОшников.

«Много слышала об этой антологии. Одного из авторов, Максима Музыку, знаю лично. Искала, где можно приобрести книгу. Узнала, что в ДнепрОГАбудет проходить презентация и с удовольствием пришла. Наконец-то теперь смогу ее почитать», - рассказала поклонница Екатерина Сорокина.

Встреча прошла в дружеской неформальной обстановке. Некоторые из присутствующих поделились впечатлениями от прочитанного и признались, что отдельные истории словно списаны с их собственной жизни.

Команда Валентина Резниченко и в дальнейшем планирует проводить в ДнепрОГА интересные встречи с незаурядными творческими личностями, презентовать интересные произведения новых авторов.
 
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Теги: культура, Днепропетровщина

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