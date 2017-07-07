Афиша Днепра: куда пойти на выходных

«МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 29 и 30 июля.
Концерт группы O.Torvald
Когда: 29 июля, 20:00.
Цена: бесплатно.
Адрес: площадь Героев Майдана, Днепр.
29 июля состоится масштабный рок-концерт Жени Галича и группы O.Torvald в Днепре, который пройдет в рамках КІА Драйв Тура 2017. Вход свободный, а звук живой!
Концерт Натальи Могилевской
Когда: 29 июля, 19.00.
Цена: 150-400 грн.
Адрес: «ВARTOLOMEO»: ул. Набережная Победы, 9Б.
Она «завелась» и её не остановить! Восхитительная певица, интригующая актриса, стильная телеведущая, амбициозный продюсер и просто – народная артистка Украины Наталья Могилевская отправляется в большой гастрольный тур с новой концертной программой по 60-ти украинским городам!
Для вас – новые песни, любимые шлягеры и море сюрпризов от самой яркой звезды отечественной эстрады!
Фильм «Дюнкерк»
Премьера в Украине состоялась 20 июля.
Жанр: драма, исторический, военный.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В ролях: Том Харди, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Джеймс Д'Арси.
Где: Multiplex Караван, Multiplex Dafi IMAX, Материк-Кино, Мост-кино.
Кинолента расскажет драматическую историю невероятного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.
Творческий вечер «Музыка красок»
Когда: 29 июля, 16.00.
Цена: 150 грн..
Адрес: просп. Дмитрия Яворницкого, 5, 6-й этаж, «Спалах».
В этот вечер вас ждут: музыкальные импровизации в исполнении украинского композитора Сергея Горюновича по картинам художника Олега Рыжкова; картина за 7 минут в исполнении Олега Рыжкова и джазовые импровизации на темы классической музыки. Поговорим о творчестве, познакомимся с искусством импровизационной музыки и посетим необыкновенный мир красок через музыкальные композиции.
Концерт группы «Desters»
Когда: 30 июля, 19.00.
Цена: бесплатно.
Где: Art-Toloka, проспект Яворницкого, 50.
Вы услышите известные мировые хиты в исполнении группы Desters, а также их авторские песни, претендующие на то, чтобы тоже стать мировыми хитами.
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