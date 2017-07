| Общество | 17:33 | 28.07.2017 Афиша Днепра: куда пойти на выходных «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 29 и 30 июля. Концерт группы O.Torvald Когда: 29 июля, 20:00. Цена: бесплатно. Адрес: площадь Героев Майдана, Днепр. 29 июля состоится масштабный рок-концерт Жени Галича и группы O.Torvald в Днепре, который пройдет в рамках КІА Драйв Тура 2017. Вход свободный, а звук живой! Концерт Натальи Могилевской Когда: 29 июля, 19.00. Цена: 150-400 грн. Адрес: «ВARTOLOMEO»: ул. Набережная Победы, 9Б. Она «завелась» и её не остановить! Восхитительная певица, интригующая актриса, стильная телеведущая, амбициозный продюсер и просто – народная артистка Украины Наталья Могилевская отправляется в большой гастрольный тур с новой концертной программой по 60-ти украинским городам!

Для вас – новые песни, любимые шлягеры и море сюрпризов от самой яркой звезды отечественной эстрады! Фильм «Дюнкерк» Премьера в Украине состоялась 20 июля. Жанр: драма, исторический, военный. Режиссер: Кристофер Нолан. В ролях: Том Харди, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Джеймс Д'Арси. Где: Multiplex Караван, Multiplex Dafi IMAX, Материк-Кино, Мост-кино. Кинолента расскажет драматическую историю невероятного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Творческий вечер «Музыка красок» Когда: 29 июля, 16.00. Цена: 150 грн.. Адрес: просп. Дмитрия Яворницкого, 5, 6-й этаж, «Спалах». В этот вечер вас ждут: музыкальные импровизации в исполнении украинского композитора Сергея Горюновича по картинам художника Олега Рыжкова; картина за 7 минут в исполнении Олега Рыжкова и джазовые импровизации на темы классической музыки. Поговорим о творчестве, познакомимся с искусством импровизационной музыки и посетим необыкновенный мир красок через музыкальные композиции. Концерт группы «Desters» Когда: 30 июля, 19.00. Цена: бесплатно. Где: Art-Toloka, проспект Яворницкого, 50. Вы услышите известные мировые хиты в исполнении группы Desters, а также их авторские песни, претендующие на то, чтобы тоже стать мировыми хитами.

