| Общество | 16:57 | 28.07.2017 В Швеции уставшая по пути туристка вызвала в горы спасательный вертолет В горной коммуне Йокмокк на севере Швеции семейная пара альпинистов-любителей вызвала спасательный вертолет. Причиной для этого стали якобы сложности с «опорно-двигательным аппаратом» у женщины и «невозможность самостоятельно передвигаться», передает «Корреспондент». Прибыв на место спасатели были крайне удивлены, поскольку поводом для жалоб у женщины стало лишь одно - усталость. Однако утомление не считается веской причиной для вызова спасателей. А потому супругом был предложен выбор - спуститься с горы самостоятельно и оплатить небольшой штраф за ложный вызов, или же оплатить в полном размере услуги «вертолетного такси». В итоге супруги сделали выбор в пользу последнего и, не желая продолжать путь, согласились оплатить штраф в размере $3,5 тыс.

