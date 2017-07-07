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| Общество | 18:07 | 28.07.2017
Приемные комиссии проверили 99,8% заявлений абитуриентов

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что приемные комиссии верифицировали 99,8% заявлений абитуриентов - проверить осталось еще около 2 тыс. заявлений. Этот процесс будет завершен сегодня, максимум завтра, передает «Лига».

«Верификация проводится для того, чтобы проверить адекватность данных абитуриентов, выявить и исправить ошибки. Особое внимание было сосредоточено на верификации среднего балла аттестата, сельского коэффициента, кроме того, у нас была часть абитуриентов, которые поставили себе бонусы как победители олимпиад, хотя на самом деле они таковыми не являются. Отдельно во время верификации заявлений проверяется правильность расчета конкурсного балла», - отметила министр.

В большинстве случаев проблема расхождения данных возникала из-за не совсем корректного ввода информации - как поступающими, так и учебными заведениями. Немало случаев было и неправильной подгрузки документов. Однако в настоящее время фактически все разногласия устранены.

Также в ближайшее время будут верифицированы все конкурсные предложения вузов, чтобы их можно было загрузить в алгоритм адресного размещения государственного заказа.

«Главным результатом для нас должно стать справедливое распределение мест государственного заказа и обеспечения права каждого поступающего приобретать выбранную им профессию», - отметила министр.
Глава Минобразования отметила, что в этом году ВНО сдавали на 20% меньше абитуриентов, чем в прошлом.
Лилия Гриневич сообщила, что всего в этом году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 тыс. 146 абитуриентов, из них на бакалавра - 220 тыс. 573 человека, на магистра - 161 тыс. 350 человек, на младшего специалиста - 129 тыс. 223 человека.

Зарегистрировано более 1 млн 729 тыс 859 заявлений, в частности: 1 млн 112 тыс 848 заявлений - на степень бакалавра, 345 тыс 653 заявлений - на магистра и 271тыс 358 заявлений - на младшего специалиста.
Зарегистрировано 158 тыс. 493 электронных кабинета.

Топ-10 учебных заведений по количеству поданных заявлений:
• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (58 тыс. 574)
• Львовский национальный университет имени Ивана Франко (48 тыс. 878)
• Национальный университет «Львовская политехника» (47 тыс. 348)
• Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (42 тыс. 981)
• Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 097)
• Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (30 тыс. 735)
• Национальный авиационный университет (27 тыс. 597)
• Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (27 тыс. 276)
• Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (26 тыс. 271)
• Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (24 тыс. 163).

Напомним, что 27 июля в 18:00 закончилась подача заявлений в вузы.

 
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Теги: Украина, образование

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