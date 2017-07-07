31 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире.

Сегодня во всем мире празднуют День рейнджера. Праздник учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Также сегодня, 31 июля, отмечают День Гавайского флага. Праздник учрежден губернатор Гавайев Джон Вайхее III (John D. Waihee III) в 1990 году.

Именины у Афанасия, Емельяна, Ивана, Кузьмы, Леонтия, Мирона и Степана.

