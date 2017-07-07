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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:01 | 31.07.2017
В Пятихатках капитально отремонтируют очистные сооружения – Валентин Резниченко

Впервые за 40 лет в Пятихатках проведут капитальный ремонт очистных сооружений и канализационных сетей, обслуживающих почти 20 000 местных жителей. Реконструкция позволит гораздо лучше очищать сточные воды и обезопасить окружающие водоемы от загрязнений. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«В 2017 году в Днепропетровской области реализуем около двадцати экологических проектов. Природоохранные инициативы воплощаем во многих районах области – это, в частности, расчистка рек и ликвидация подтоплений населенных пунктов. Один из таких важных экопроектов– реконструкция очистных сооружений в Пятихатках», - рассказал Валентин Резниченко.

Очистные сооружения Пятихатки до недавнего времени были в критическом состоянии – старые трубы не справлялись с нагрузкой, канализация постоянно забивалась грязью и ржавчиной.

«В городе регулярно прорывало канализацию, по улицам текла грязная вода с неприятным запахом. Постоянно приходилось вызывать «аварийку» и чистить систему водоотведения у дома», - рассказал местный житель Алексей Казначей.

Сейчас ремонтники уже заменили более двух километров коллекторной трубы и обновили оборудование насосной станции Пятихаток.

«Мы уже обустроили отстойники для воды, в ближайшее время приведем в порядок иловые площадки. Среди прочего, капремонт очистных сооружений позволит улучшить состояние окружающих водоемов, стоки станут значительно чище», - подчеркнул руководитель коммунального предприятия Пятихаток Александр Карватский.

Завершить реконструкцию Пятихатских очистных сооружений планируют до конца года.
 
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Теги: Днепропетровщина

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