| Общество | 10:27 | 31.07.2017 Жалость к себе приводит к клинической депрессии, - психологи Психологи убеждены, что жалость к самому себе лишь маскирует стресс, а не помогает с ним бороться, передает «24 канал». Такое заявление сделали исследователи из Университета Копенгагена, что в Дании. Они выяснили, что жалость ослабляет иммунитет, негативно влияет на выработку гормонов и обмен веществ. Кроме того может привести к клинической депрессии. Жалость не помогает бороться со стрессом, а лишь маскирует его. Поэтому негатив накапливается в организме и в один момент человек не в состоянии с этим бороться. В результате возникает клиническая депрессия, бороться с которой можно только с помощью врачей. Самостоятельно избавиться такой проблемы трудно. Кроме психологических проблем, жалость к себе имеет и физическое воздействие. Она провоцирует выработку в организме гормона ацетилхолина. А он в свою очередь приводят к снижению тонуса сосудов, а затем к снижению артериального давления, плохо влияет на здоровье.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7