Жалость к себе приводит к клинической депрессии, - психологи

Психологи убеждены, что жалость к самому себе лишь маскирует стресс, а не помогает с ним бороться, передает «24 канал».

Такое заявление сделали исследователи из Университета Копенгагена, что в Дании. Они выяснили, что жалость ослабляет иммунитет, негативно влияет на выработку гормонов и обмен веществ. Кроме того может привести к клинической депрессии.

Жалость не помогает бороться со стрессом, а лишь маскирует его. Поэтому негатив накапливается в организме и в один момент человек не в состоянии с этим бороться. В результате возникает клиническая депрессия, бороться с которой можно только с помощью врачей. Самостоятельно избавиться такой проблемы трудно.

Кроме психологических проблем, жалость к себе имеет и физическое воздействие. Она провоцирует выработку в организме гормона ацетилхолина. А он в свою очередь приводят к снижению тонуса сосудов, а затем к снижению артериального давления, плохо влияет на здоровье.

