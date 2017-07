| Общество | 10:53 | 31.07.2017 Киевское метро переходит на синие жетоны Советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон сообщила, что киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток, передает «112 Украина». Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня, а зеленые будут действительными сегодня до конца суток. «Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны», - отметила Макогон. Также обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа - в сервисных центрах на четырех станциях – «Майдан Независимости», «Дорогожичи», «Дарница» и «Политехнический институт». «Я подчеркну, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут», - отметила Макогон.

Напомним, с 1 марта 2015 года в киевском метрополитене в обороте находятся зеленые жетоны, которые до 15 июля стоили 4 гривны. В 2008-2015 годах, когда проезд стоил 2 гривны, использовались голубые жетоны. Зеленые жетоны применялись также в 2000-2008 годах, когда стоимость проезда составляла 50 копеек. До 2000 года, когда стоимость проезда была 30 копеек, в обращении были голубые жетоны. С 15 июля проезд в столичном метрополитене составляет 5 гривен.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ транспорт Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7