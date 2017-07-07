Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:53 | 31.07.2017
Киевское метро переходит на синие жетоны

Советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон сообщила, что киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток, передает «112 Украина».

Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня, а зеленые будут действительными сегодня до конца суток.

«Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны», - отметила Макогон.

Также обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа - в сервисных центрах на четырех станциях – «Майдан Независимости», «Дорогожичи», «Дарница» и «Политехнический институт».

«Я подчеркну, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут», - отметила Макогон.
Напомним, с 1 марта 2015 года в киевском метрополитене в обороте находятся зеленые жетоны, которые до 15 июля стоили 4 гривны. В 2008-2015 годах, когда проезд стоил 2 гривны, использовались голубые жетоны. Зеленые жетоны применялись также в 2000-2008 годах, когда стоимость проезда составляла 50 копеек. До 2000 года, когда стоимость проезда была 30 копеек, в обращении были голубые жетоны.

С 15 июля проезд в столичном метрополитене составляет 5 гривен.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, транспорт

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
31.07.2017
12:39		 В Петропавловке построили дом для молодых врачей - Валентин Резниченко
31.07.2017
12:32		 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
31.07.2017
12:25		 В Новомосковске поймали банду воров, на счету которой более 15 краж
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика