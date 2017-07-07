| Общество | 11:14 | 31.07.2017 Аграрии Днепропетровщины собрали уже 2 млн тонн зерна В Днепропетровской области аграрии собрали уже 2 млн тонн ранних зерновых. Более половины нового урожая – пшеница. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Аграрии области уже скосили почти 640 тысяч гектаров ранних зерновых. Урожайность в этом году достаточно высокая - в среднем 32,2 центнера с гектара. Уже понятно, что результаты жатвы нас порадуют. Полностью завершить работы планируем на этой неделе», - рассказали в управлении.



Всего в этом году аграрии планируют получить 2,4 млн тонн ранних зерновых культур. Такой урожай полностью удовлетворит потребности области и позволит сделать запас продовольственного зерна в год.

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