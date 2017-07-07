На Днепропетровщину возвращается жаркая и сухая погода, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что на Днепропетровщину возвращается жаркая погода без осадков.

«В ближайшие несколько дней осадки не ожидаются, область будет находиться в поле повышенного давления.

Температура сегодня, 31 июля, составит +25..+30 градусов,

Во вторник, 1 августа, днем +25…+33 градуса, ночью +15..+20 градусов.

Ориентировочно 2-6 августа ночью ожидается + 17..+20 градусов, днем +30..+35 градусов. То есть, после сложных погодных условий мы «входим» в полосу жаркой погоды без осадков», - рассказал он.

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