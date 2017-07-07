В Днепре стабилизировались цены на продукты питания

Как сообщалось ранее, ИА «МОСТ-ДНЕПР» и 34-й телеканал начинают совместный проект, в рамках которого еженедельно будет осуществляться мониторинг цен на продукты питания, медикаменты и другие важнейшие товары потребления.

Главный редактор ИА «МОСТ-ДНЕПР» Наталья Завгородняя сообщила, что за последнюю неделю в Днепре отмечается стабилизация уровня цен на продукты питания.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Стоит отметить, что за минувшую неделю (24-30 июля), мы наблюдаем стабилизацию цен. По некоторым позициям они не росли, повышения были не большими, а по некоторым позициям они даже снизились.

Так, за неделю яйца подорожали на 0,8%, курица – на 5,52%.

Макаронные изделия подешевели на 3,27%, гречка – на 0,1%, картошка – на 12,16%, сахар – на 1,17%, свинина – на 1,53%, молоко – на 4,36%.

Хлеб и растительное масло а в цене не изменилась», - сказала она.

