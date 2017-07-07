В Петропавловке построили дом для молодых врачей - Валентин Резниченко

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В поселке Петропавловка построили дом под социальное жилье. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, ключи от новых квартир получат четырнадцать семей молодых врачей.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
«Строим социальное жилье - это лучший метод борьбы с нехваткой кадров в селах. Обеспечиваем молодых специалистов работой и квартирами, - рассказал Валентин Резниченко. - В этом году мы строим четыре дома - в Васильковском, Петропавловском, Юрьевском и Царичанском районах. Ключи от собственных квартир получат полсотни специалистов».
О доме для молодых врачей в Петропавловке мечтали более двадцати лет.
«У нас не хватает медиков. Как правило, работать в поселке остаются только те, кому есть, где жить. То есть местные. С появлением социального жилья к нам смогут приезжать специалисты из других районов. Очень ждем молодых терапевтов, хирургов, травматологов, дерматологов», - рассказал главный врач Петропавловской райбольницы Виталий Третынко.
Двухэтажный жилой дом в Петропавловке построили менее чем за год. В нем разместили десять однокомнатных, по четыре двухкомнатных и трехкомнатных квартир. В квартирах сделан ремонт, индивидуальное отопление, установлена сантехника.
«Уже есть пять молодых специалистов, желающих поселиться в доме. Остальные квартиры - свободны. Вообще, это первый дом под социальное жилье в нашем поселке. Благодарны областной власти за финансовую поддержку, сами бы не справились», - сказала и.о. председателя Петропавловской райгосадминистрации Наталья Шевченко.
В 2016-м команда Валентина Резниченко завершила строительство многоэтажки под социальное жилье на 40 квартир в поселке Покровское