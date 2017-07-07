Украинские морпехи примут участие в международных учениях в Болгарии

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Военнослужащие одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отбыли в Болгарию, где примут участие в многонациональных учениях «Платинум Лайон – 2017».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Целью участия в мероприятии является приобретение нашими морпехами навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО», - отмечается в сообщении.
Во время учебы украинские военнослужащие вместе с иностранными коллегами отработают оборонительные и наступательные действия, порядок выполнения рейдовых действий, а также технику введения боевой стрельбы из стрелкового оружия, тактику и технику осуществления патрулирования и тому подобное.
Учения продлятся до 11 августа.