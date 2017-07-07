Цены на продукты питания будут стабильными, до тех пор, пока Верховная Рада и Кабмин будут на каникулах, - эксперт

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепре стабилизировались цены на продукты питания.
Экономический эксперт Михаил Крапивко заявил, что до тех пор, пока Верховная рада и Кабмин будут на летних каникулах, будем наблюдать стабильность на рынке.
Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
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