| Общество | 14:43 | 31.07.2017 Цены на продукты питания будут стабильными, до тех пор, пока Верховная Рада и Кабмин будут на каникулах, - эксперт Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепре стабилизировались цены на продукты питания. Экономический эксперт Михаил Крапивко заявил, что до тех пор, пока Верховная рада и Кабмин будут на летних каникулах, будем наблюдать стабильность на рынке. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

