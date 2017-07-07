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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:13 | 31.07.2017
Капитальный ремонт педиатрии детской больницы Днепра завершат в этом году - Валентин Резниченко

Капитальный ремонт педиатрического отделения днепровского Центра матери и ребенка им. Руднева должны завершить до конца года. Как отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, здание, которому более 60 лет, уже расширили и перепланировали.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Выводим медицину области на качественно новый, европейский уровень предоставления услуг - такую задачу ставит Президент Украины Петр Порошенко. Для этого оснащаем больницы современным оборудованием и капитально ремонтируем помещения. За последние два года обновили уже более 60 медучреждений по области, в этом году взялись еще более чем за 30.Один из самых масштабных проектов - капитальная реконструкция педиатрического отделения днепровской детской больницы», - рассказал Валентин Резниченко.

В палатах расширенного и перепланированного отделения дети смогут находиться вместе с родителями, каждая комната также имеет отдельный санузел.

Строительные работы выполнены уже на 70%. Сейчас отделение обустраивают внутри.

«Используем новую концепцию отделки помещений...Здесь будет шесть цветов плюс вставки с детскими рисунками», - рассказал подрядчик Роман Иванов.

Рядом с педиатрическим «с нуля» строят хирургический корпус. На шести этажах будут приемное отделение, травмпункт, рентген и томографический кабинеты, палаты, операционный блок. Эти работы планируется завершить в 2018 году.

«Мы разработали дизайн-проект, по которому изнутри оба корпуса не будут похожи на больницы, которые строились раньше. Это будет что-то вроде комфортного отеля, где смогут находиться мамы с детьми», - пояснил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

После завершения строительных работ больница получит современное оборудование.

«Наша задача - создать условия, чтобы маленьких пациентов не надо было везти в Киев или за границу - а получить качественную медпомощь они могли у нас, - поделился главный врач Центра Игорь Македонский - Раньше наши гости из Киева называли это здание«неонатальным ГУЛАГом». Теперь сделаем так, что нам будут завидовать не только киевляне, но и зарубежные коллеги».

Реконструкцию и строительство объектов проводят за счет государственного и областного бюджетов.
 
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Теги: Днепропетровщина

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