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| Общество | 16:36 | 31.07.2017
Рождение первенца после 30 продлевает жизнь, - ученые

Британские ученые заявили, что женщины после 30 лет, которые стали матерями, живут дольше, чем те, кто поспешил родить в подростковом возрасте или сразу после 20-ти лет, передает The Independent.

Эксперты университета сравнили данные женщин в возрасте 65 лет из стран Европы, взяв за основу период, когда они родили первых детей.

«Самый главный результат разработки заключается в том, что чем позже женщины родили своего первенца, тем дольше они имеют склонность жить», - говорится в материалах исследования.

По их данным, женщины, впервые стали матерями в 33 года и старше, в три раза чаще имеют специальный маркер долголетия в ДНК, чем те, кто родил раньше.

Кроме того, отмечается, что матери, которые родили позже, обычно имеют полное высшее образование - пояснил эксперт по фертильности Лорд Уилсон.

Они имеют шанс жить дольше, потому что тщательнее и серьезнее относятся к устройству своей жизни и чаще придерживаются здорового образа питания. По статистике, средний возраст женщин, рожающих первенца в Великобритании - 30 лет. Каждая 25-я имеет первые роды в 40.
 
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Теги: здоровье

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