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| Общество | 16:49 | 31.07.2017
Строительство детсадов, капремонты дорог и школ: итоги недели от ДнепрОГА

Строительство современных детсадов и реконструкция существующих, обновление водоводов, капремонты дорог и школ. О развитии инфраструктуры на Днепропетровщине и планах на будущее во время еженедельного публичного отчета в облгосадминистрации рассказал советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

Об этом ИА "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. 

Команда Валентина Резниченко строит на Днепропетровщине современные детсады по нетипичным дизайнерским проектам – в Подгороднем, Обуховке и Илларионово. В августе стартует строительство еще одного – в Каменском. Завершить работы планируют летом следующего года. Каждый садик рассчитан на 115 детей. Их обустроят альтернативными котельными и солнечными батареями. До конца года также отремонтируют и расширят 12 действующих детсадов - создадут дополнительные места для более чем тысячи детей.

«Социальная сфера всегда была для нас приоритетной. В этом году на Днепропетровщине за областные деньги капитально ремонтируем и реконструируем 25 опорных школ, которые не знали ремонта более полувека. У жителей поселков и сел будут полностью обновленные современные учебные заведения - от старых зданий останутся только стены. Одна из таких школ, в Петриковке, станет первой в Украине, где оборудуют класс для детей с особыми потребностями и современнуюмедиатеку», - отметил Юрий Голик.

В 2017 году в Днепропетровской области строят и реконструируют 13 водоводов - в Днепровском, Томаковском, Софиевском, Широковском, Новомосковском, Верхнеднепровском и Криворожском районах. Они обеспечат водой 20 тысяч жителей небольших населенных пунктов. В некоторых из них воды никогда не было, добавил советник председателя области. В Криничанском районе, к примеру, теперь имеют воду 3500 жителей сел Божедаровка, Алексеевка и Свободное.

Областная власть заботится также о том, чтобы передвигаться по автодорогам Днепропетровщины было комфортно и безопасно.

«В этом году в области капитально отремонтируем 160 дорог. Всего за последние два года полностью обновили более 300 дорог - это более 700 км», - рассказал Юрий Голик.

Капитально ремонтируют и трассы государственного значения - Днепр-Кобеляки-Решетиловка, а также Запорожскую, Донецкую и Криворожскую.

«На прошлой неделе Днепропетровщину посетил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Мы договорились о возобновлении строительства объездной дороги вокруг Днепра», - сказал советник председателя ДнепрОГА.

Все больше предпринимателей Днепропетровщины участвуют в электронных торгах Prozorro. За два года их количество увеличилось в десять раз. За время работы электронной системы бизнесмены области выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более чем 39 миллиардов гривен.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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