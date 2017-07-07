Строительство детсадов, капремонты дорог и школ: итоги недели от ДнепрОГА

Строительство современных детсадов и реконструкция существующих, обновление водоводов, капремонты дорог и школ. О развитии инфраструктуры на Днепропетровщине и планах на будущее во время еженедельного публичного отчета в облгосадминистрации рассказал советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

Об этом ИА "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



Команда Валентина Резниченко строит на Днепропетровщине современные детсады по нетипичным дизайнерским проектам – в Подгороднем, Обуховке и Илларионово. В августе стартует строительство еще одного – в Каменском. Завершить работы планируют летом следующего года. Каждый садик рассчитан на 115 детей. Их обустроят альтернативными котельными и солнечными батареями. До конца года также отремонтируют и расширят 12 действующих детсадов - создадут дополнительные места для более чем тысячи детей.



«Социальная сфера всегда была для нас приоритетной. В этом году на Днепропетровщине за областные деньги капитально ремонтируем и реконструируем 25 опорных школ, которые не знали ремонта более полувека. У жителей поселков и сел будут полностью обновленные современные учебные заведения - от старых зданий останутся только стены. Одна из таких школ, в Петриковке, станет первой в Украине, где оборудуют класс для детей с особыми потребностями и современнуюмедиатеку», - отметил Юрий Голик.



В 2017 году в Днепропетровской области строят и реконструируют 13 водоводов - в Днепровском, Томаковском, Софиевском, Широковском, Новомосковском, Верхнеднепровском и Криворожском районах. Они обеспечат водой 20 тысяч жителей небольших населенных пунктов. В некоторых из них воды никогда не было, добавил советник председателя области. В Криничанском районе, к примеру, теперь имеют воду 3500 жителей сел Божедаровка, Алексеевка и Свободное.



Областная власть заботится также о том, чтобы передвигаться по автодорогам Днепропетровщины было комфортно и безопасно.



«В этом году в области капитально отремонтируем 160 дорог. Всего за последние два года полностью обновили более 300 дорог - это более 700 км», - рассказал Юрий Голик.



Капитально ремонтируют и трассы государственного значения - Днепр-Кобеляки-Решетиловка, а также Запорожскую, Донецкую и Криворожскую.



«На прошлой неделе Днепропетровщину посетил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Мы договорились о возобновлении строительства объездной дороги вокруг Днепра», - сказал советник председателя ДнепрОГА.



Все больше предпринимателей Днепропетровщины участвуют в электронных торгах Prozorro. За два года их количество увеличилось в десять раз. За время работы электронной системы бизнесмены области выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более чем 39 миллиардов гривен.



