| Общество | 18:22 | 31.07.2017 Украина будет производить собственные электромобили, - Омелян Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Украине начнется производство экологически чистых автомобилей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. С его слов, Украина начинает программу поддержки электрификации на рынке автомобилей с дальнейшим производством собственных «зеленых» авто. «В случае положительной тенденции данный шаг покажет результат в создании собственного производства, удешевлении продукта и запустит процесс развития зарядных станций по всей территории Украины», - написал министр.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ транспорт Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7