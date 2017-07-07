Украина будет производить собственные электромобили, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Украине начнется производство экологически чистых автомобилей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С его слов, Украина начинает программу поддержки электрификации на рынке автомобилей с дальнейшим производством собственных «зеленых» авто.

«В случае положительной тенденции данный шаг покажет результат в создании собственного производства, удешевлении продукта и запустит процесс развития зарядных станций по всей территории Украины», - написал министр.

