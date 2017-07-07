Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
01.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В этом году в Днепропетровской области фиксируется рекордное количество лесных пожаров. Причины и последствия»
01.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда можно увидеть солнечные и лунные затмения на Днепропетровщине?»
01.08.2017
12:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепропетровской области реализуется уникальный проект, который позволит идентифицировать насекомых и подобрать правильные средства борьбы с ними»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:22 | 31.07.2017
Украина будет производить собственные электромобили, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Украине начнется производство экологически чистых автомобилей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С его слов, Украина начинает программу поддержки электрификации на рынке автомобилей с дальнейшим производством собственных «зеленых» авто.

«В случае положительной тенденции данный шаг покажет результат в создании собственного производства, удешевлении продукта и запустит процесс развития зарядных станций по всей территории Украины», - написал министр.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, транспорт

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
31.07.2017
18:22		 Украина будет производить собственные электромобили, - Омелян
31.07.2017
18:08		 Уничтожив экономику и набрав колоссальные кредиты, власть вынудит Украину расплачиваться землей и миллионами гастарбайтеров, - Вилкул
31.07.2017
17:53		 В Запорожье родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тыс
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика