В Украине алименты на детей увеличили на 20%

Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты прав ребенка на надлежащее содержание», на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов, передает «Укринформ».

Отмечается, что родители, доходы которых неизвестны, и которые получают заработную плату из нескольких мест работы одновременно, должны заплатить алименты, которые составляют не менее 50% прожиточного минимума, тогда как ранее эти выплаты составляли 30% от прожиточного минимума.

Сейчас прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет равен 1426 гривнам, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 1777 гривнам.

В целом на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов.

Закон предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка. Ранее было прописано, что они принадлежат тому, с кем ребенок проживает.

Отмечается, что верхняя граница алиментов - 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста - 14-18 тыс. грн.

