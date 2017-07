| Общество | 09:52 | 01.08.2017 В Украине алименты на детей увеличили на 20% Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты прав ребенка на надлежащее содержание», на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов, передает «Укринформ». Отмечается, что родители, доходы которых неизвестны, и которые получают заработную плату из нескольких мест работы одновременно, должны заплатить алименты, которые составляют не менее 50% прожиточного минимума, тогда как ранее эти выплаты составляли 30% от прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет равен 1426 гривнам, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 1777 гривнам. В целом на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов. Закон предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка. Ранее было прописано, что они принадлежат тому, с кем ребенок проживает. Отмечается, что верхняя граница алиментов - 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста - 14-18 тыс. грн.

