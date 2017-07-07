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| Общество | 10:11 | 01.08.2017
В Желтых Водах за полгода отремонтировали три дороги - Валентин Резниченко

В городе Желтые Воды за полгода капитально отремонтировали три коммунальных автодороги. Все – за счет областного бюджета. Всего за два года в регионе обновили более 300 коммунальных дорог, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Наша цель – качественные европейские дороги во всех населенных пунктах Днепропетровской области. Это задача, которую ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко. Подрядчики, которых мы привлекаем к строительству, работают на совесть, ведь знают - недостатки в завершенных объектах будут переделывать свой счет», - сказал Валентин Резниченко.

Коммунальные дороги в Желтых Водах не ремонтировались десятилетиями. Теперь местным жителям трудно поверить в очевидное: улицы города становятся лучше просто на глазах. Пример – улица Казацкой Славы.

«Раньше такие красивые дороги с качественным ремонтом я видела только в Европе. Даже не думала, что у нас могут полностью снимать асфальт и вкладывать новый. Теперь по нашим улицам приятно и ездить, и ходить », - рассказала местная жительница Лариса Мельник.

Улица Ивана Франко не самая магистраль города, но социально значима. Она ведет к больничного городка: в нем – поликлиника и роддом. На дороге обновили асфальтное покрытие, поставили новые бордюры. Теперь там беспрепятственно проедет скорая.

«Мы ездим по этой улице и на работу, и по делам. Очень приятно, что наконец дороги стали качественными и современными», - поделилась впечатлениями жительница Желтых Вод Валентина Шашкина.

На улице Ярослава Мудрого в Желтых Водах находится рынок. Теперь, после капитального ремонта, предпринимателям значительно легче добраться до своих рабочих мест.

«Дорога была очень разбита. Раньше, особенно в дождь, вообще невозможно становилось ехать по улице. Сейчас все гораздо лучше - новые асфальт, бордюры... Люди очень довольны», - рассказал местный житель Сергей Старушко.

В планах команды Валентина Резниченко до конца 2017 года - капитально отремонтировать 160 коммунальных автодорог области.

«Желтые Воды - яркий пример преимуществ децентрализации – одной из важнейших реформ за годы независимости. В прошлом году в этом городе отремонтировали три коммунальных автодороги, уже в этом году – столько же. Несмотря на количество жителей, в каждом населенном пункте должны быть идеальные европейские дороги», - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

В нынешних планах - продолжить капитальный ремонт коммунальных дорог в Желтых Водах.


 
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Теги: дороги, Днепропетровщина

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