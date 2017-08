| Общество | 10:11 | 01.08.2017 В Желтых Водах за полгода отремонтировали три дороги - Валентин Резниченко В городе Желтые Воды за полгода капитально отремонтировали три коммунальных автодороги. Все – за счет областного бюджета. Всего за два года в регионе обновили более 300 коммунальных дорог, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Наша цель – качественные европейские дороги во всех населенных пунктах Днепропетровской области. Это задача, которую ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко. Подрядчики, которых мы привлекаем к строительству, работают на совесть, ведь знают - недостатки в завершенных объектах будут переделывать свой счет», - сказал Валентин Резниченко. Коммунальные дороги в Желтых Водах не ремонтировались десятилетиями. Теперь местным жителям трудно поверить в очевидное: улицы города становятся лучше просто на глазах. Пример – улица Казацкой Славы. «Раньше такие красивые дороги с качественным ремонтом я видела только в Европе. Даже не думала, что у нас могут полностью снимать асфальт и вкладывать новый. Теперь по нашим улицам приятно и ездить, и ходить », - рассказала местная жительница Лариса Мельник. Улица Ивана Франко не самая магистраль города, но социально значима. Она ведет к больничного городка: в нем – поликлиника и роддом. На дороге обновили асфальтное покрытие, поставили новые бордюры. Теперь там беспрепятственно проедет скорая. «Мы ездим по этой улице и на работу, и по делам. Очень приятно, что наконец дороги стали качественными и современными», - поделилась впечатлениями жительница Желтых Вод Валентина Шашкина. На улице Ярослава Мудрого в Желтых Водах находится рынок. Теперь, после капитального ремонта, предпринимателям значительно легче добраться до своих рабочих мест. «Дорога была очень разбита. Раньше, особенно в дождь, вообще невозможно становилось ехать по улице. Сейчас все гораздо лучше - новые асфальт, бордюры... Люди очень довольны», - рассказал местный житель Сергей Старушко. В планах команды Валентина Резниченко до конца 2017 года - капитально отремонтировать 160 коммунальных автодорог области. «Желтые Воды - яркий пример преимуществ децентрализации – одной из важнейших реформ за годы независимости. В прошлом году в этом городе отремонтировали три коммунальных автодороги, уже в этом году – столько же. Несмотря на количество жителей, в каждом населенном пункте должны быть идеальные европейские дороги», - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. В нынешних планах - продолжить капитальный ремонт коммунальных дорог в Желтых Водах.

