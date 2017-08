| Общество | 10:26 | 01.08.2017 В этом году Павлоградский химзавод уже оздоровил около 100 детей своих сотрудников Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в этом году Павлоградский химический завод планирует оздоровить около 100 детей своих сотрудников. Председатель объединенного профсоюзного комитета Павлоградского химического завода Фарит Губайдуллин рассказал, что в этом году получилось оздоровиться 120 ребят, возрастом от 7 до 16 лет. Об этом он рассказал в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На Павлоградском химзаводе около 500 детей, возрастом до 16 лет сотрудников предприятия. В этом году получилось оздоровить 120 ребят в детском оздоровительном лагере «Звездный», который расположен в 30 км от г. Днепр в лесной зоне Орельского государственного заповедника на берегу реки Орель. Первые две смены уже закончились, 4 августа заканчивается третья, 7 августа стартует четвертая и последняя смена в этом сезоне для 20 ребят, котороая продлится 19 дней», - рассказал он. Фарит Губайдуллин отметил, что часть стоимости путевки в оздоровительные лагеря оплачивают родители (20%) и предприятие (80%) . twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ дети, Днепропетровщина Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7