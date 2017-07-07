В этом году Павлоградский химзавод уже оздоровил около 100 детей своих сотрудников

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в этом году Павлоградский химический завод планирует оздоровить около 100 детей своих сотрудников.

Председатель объединенного профсоюзного комитета Павлоградского химического завода Фарит Губайдуллин рассказал, что в этом году получилось оздоровиться 120 ребят, возрастом от 7 до 16 лет.

Об этом он рассказал в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На Павлоградском химзаводе около 500 детей, возрастом до 16 лет сотрудников предприятия. В этом году получилось оздоровить 120 ребят в детском оздоровительном лагере «Звездный», который расположен в 30 км от г. Днепр в лесной зоне Орельского государственного заповедника на берегу реки Орель.

Первые две смены уже закончились, 4 августа заканчивается третья, 7 августа стартует четвертая и последняя смена в этом сезоне для 20 ребят, котороая продлится 19 дней», - рассказал он.

Фарит Губайдуллин отметил, что часть стоимости путевки в оздоровительные лагеря оплачивают родители (20%) и предприятие (80%) .