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| Общество | 10:46 | 01.08.2017
Около 11 тыс першотравенцев избавятся от подтоплений в домах - Валентин Резниченко


В конце года в Южном районе города Першотравенск строители завершат работы по замене канализационного коллектора. Прокладка новых труб избавит от подтоплений в домах около 11 тыс. жителей города, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Экологическая безопасность - один из приоритетов нашей команды. Поэтому реализуем проекты по расчистке рек, замене и модернизации очистных сооружений. Этим, среди прочих мер, делаем комфортным жизни людей в небольших населенных пунктах», - отметил Валентин Резниченко.

В Першотравенске строители приступили к работе в начале лета.

«Коллектор давно нуждался в ремонте, а осенью 2016-го еще и обвалилась трасса и повредила его - затопило дома, садики, школу. Как могли, временно решили этот вопрос, однако сразу взялись за подготовку проектно-сметной документации для серьезного ремонта. Понимали - в городе нет подрядчика, который бы справился с заменой такой системы, не хватало и денег. Поэтому обратились к губернатору - и он помог», - рассказала мэр Першотравенска Оксана Винницкая.

В планах - проложить почти 709 метров нового коллектора, сейчас более 60% работ уже выполнено.


 
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Теги: Днепропетровщина

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