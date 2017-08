| Общество | 11:09 | 01.08.2017 В архиве психбольницы Днепра нашли материалы о «карательной психиатрии» СССР, - Супрун Комиссия Министерства охраны здоровья во главе с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун с проверкой посетили психиатрическую больницу строгого наблюдения в Днепре. Во время визита был обнаружен архив материалов о карательной психиатрии СССР. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. «С 1968 до 1991 года больница была орудием репрессивных органов, здесь психиатрия использовалась как инструмент политических преследований. По этому сфабрикованному диагнозу таких людей как Анатолий Лупинос или Леонид Плющ, против воли удерживали в больнице строгого надзора. Сегодня комиссия нашла архив, должно пролить свет на то, какую категорию людей сюда отправляли - диссиденты, инакомыслящие, критикующие власть? Какие диагнозы им ставили? В каких условиях они находились? Какое получали «лечения»? Всю эту информацию содержат медицинские карты пациентов, которые сохранились», - сообщает Ульяна Супрун. Архивные материалы опечатали с целью присвоения им статуса Национального Архивного Фонда Украины.

