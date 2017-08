| Общество | 11:39 | 01.08.2017 В Сумах пьяный водитель пел патрульным под гитару, пока они оформляли протокол В Сумах правонарушитель пытался ввести патрульных в заблуждение и пел песни во время составления админматериалов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. Инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Opel Kadett на Лебединской улице. Как только полицейские вышли из служебного автомобиля и направились к правонарушителю, тот сразу же пересел на пассажирское сиденье. «Сначала человек игнорировал все требования патрульных и уверял, что он, мол, пассажир авто. К тому же, водитель имел признаки алкогольного опьянения. В конце концов, нарушитель оставил попытки ввести патрульных в заблуждение и признал свою вину. В присутствии понятых гражданин отказался проходить проверку на состояние опьянения», - говорится в сообщении. Сообщается, что пока патрульные составляли на водителя админматериалы, он играл на гитаре и пел песни. В результате, гражданин получил от полицейских админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7