В Сумах пьяный водитель пел патрульным под гитару, пока они оформляли протокол

В Сумах правонарушитель пытался ввести патрульных в заблуждение и пел песни во время составления админматериалов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Opel Kadett на Лебединской улице. Как только полицейские вышли из служебного автомобиля и направились к правонарушителю, тот сразу же пересел на пассажирское сиденье.

«Сначала человек игнорировал все требования патрульных и уверял, что он, мол, пассажир авто. К тому же, водитель имел признаки алкогольного опьянения.

В конце концов, нарушитель оставил попытки ввести патрульных в заблуждение и признал свою вину. В присутствии понятых гражданин отказался проходить проверку на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что пока патрульные составляли на водителя админматериалы, он играл на гитаре и пел песни.

В результате, гражданин получил от полицейских админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП.



