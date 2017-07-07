Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
02.08.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Место объединенных территориальных громад Днепропетровской области во всеукраинском рейтинге состоятельности громад»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:51 | 01.08.2017
Вузы сдвинули время обнародования списков поступивших

Министерство образования и науки обнародует списки абитуриентов, которые получили рекомендации к зачислению на места государственного заказа в вузы сегодня, 1 августа, около 18:00.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение принято из обращения приемных комиссий вузов с просьбой предоставить им дополнительное время для завершения проверки правильности начисления ими сельского коэффициента (СК).
В конце прошлой недели в ходе верификации МОН, которая проходила как завершающий этап проверки достоверности данных поступающих, были выявлены массовые случаи необоснованного присвоения приемными комиссиями вузов этого коэффициента.

В частности, Министерство образования обнаружило большой список учебных заведений (школ), которые явно не находятся на территории населенных пунктов сельской местности, но выпускникам которых приемные комиссии присвоили СК, равный 1,02. В такой перечень, например, попали учебные заведения (школы) крупных городов - Киева, Ивано-Франковска, Львова, Чернигова, Черновцов и т.д. (список таких школ обнародован на ГП ИнфоРесурс).

Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения и провести повторную верификацию присвоении заявлениям поступающих сельского коэффициента до 22:00 31 июля 2017 было отправлено Министерством образования и науки Украины руководителям всех высших учебных заведений и директору ГП ИнфоРесурс.

«Для нас очень важна справедливость адресного размещения государственного заказа, поэтому приемные комиссии должны очень ответственно отнестись к подтверждению достоверности данных каждого поступающего», - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Высшим учебным заведениям предоставлено время до 13:00 1 августа 2017 для завершения всех проверок и внесения корректных данных в ЕГЭБО.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что предыдущие тестовые запуски алгоритма распределения мест государственного заказа свидетельствуют о правильности его работы - теперь дело только за полностью верифицированным данными.

Ранее сообщалось, что высшие учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки на зачисление студентов на первый курс на места бюджетного заказа 1 августа в 12:00.
27 июля в 18:00 закончилась подача заявлений в вузы.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, образование

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
01.08.2017
14:31		 Ракурс дня: черный ворон в центре Днепра (ФОТО)
01.08.2017
14:16		 В ДнепрОГА представили выставку рисунков детей из зоны АТО
01.08.2017
13:59		 «Укроборонпром» показал испытания зенитно-пушечного комплекса «Шилка» (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика