| Общество | 13:51 | 01.08.2017 Вузы сдвинули время обнародования списков поступивших Министерство образования и науки обнародует списки абитуриентов, которые получили рекомендации к зачислению на места государственного заказа в вузы сегодня, 1 августа, около 18:00. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение принято из обращения приемных комиссий вузов с просьбой предоставить им дополнительное время для завершения проверки правильности начисления ими сельского коэффициента (СК).

В конце прошлой недели в ходе верификации МОН, которая проходила как завершающий этап проверки достоверности данных поступающих, были выявлены массовые случаи необоснованного присвоения приемными комиссиями вузов этого коэффициента. В частности, Министерство образования обнаружило большой список учебных заведений (школ), которые явно не находятся на территории населенных пунктов сельской местности, но выпускникам которых приемные комиссии присвоили СК, равный 1,02. В такой перечень, например, попали учебные заведения (школы) крупных городов - Киева, Ивано-Франковска, Львова, Чернигова, Черновцов и т.д. (список таких школ обнародован на ГП ИнфоРесурс). Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения и провести повторную верификацию присвоении заявлениям поступающих сельского коэффициента до 22:00 31 июля 2017 было отправлено Министерством образования и науки Украины руководителям всех высших учебных заведений и директору ГП ИнфоРесурс. «Для нас очень важна справедливость адресного размещения государственного заказа, поэтому приемные комиссии должны очень ответственно отнестись к подтверждению достоверности данных каждого поступающего», - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич. Высшим учебным заведениям предоставлено время до 13:00 1 августа 2017 для завершения всех проверок и внесения корректных данных в ЕГЭБО. Министерство образования и науки Украины сообщает, что предыдущие тестовые запуски алгоритма распределения мест государственного заказа свидетельствуют о правильности его работы - теперь дело только за полностью верифицированным данными. Ранее сообщалось, что высшие учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки на зачисление студентов на первый курс на места бюджетного заказа 1 августа в 12:00.

