«Укроборонпром» показал испытания зенитно-пушечного комплекса «Шилка» (ВИДЕО)

Госпредприятие «Балаклейский ремонтный завод», входящее в состав концерна «Укроборонпром» и занимающееся ремонтом, модернизацией и восстановлением зенитно-ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины, опубликовало видео приемо-сдаточных испытаний зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 «Шилка».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытания проходили на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии заказчиков, представителей Вооруженных сил Украины.

Во время испытаний была полностью проверена работа всех систем боевой машины, в том числе 23-мм счетверенная автоматическая пушка, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.

Первоначальное назначение «Шилки» – защита от вражеских самолетов и вертолетов, однако в условиях гибридной войны на Донбассе украинские военные нашли ей новое применение. «Шилка» используется для поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность машины позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.

