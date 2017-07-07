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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:59 | 01.08.2017
«Укроборонпром» показал испытания зенитно-пушечного комплекса «Шилка» (ВИДЕО)

Госпредприятие «Балаклейский ремонтный завод», входящее в состав концерна «Укроборонпром» и занимающееся ремонтом, модернизацией и восстановлением зенитно-ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины, опубликовало видео приемо-сдаточных испытаний зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 «Шилка».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытания проходили на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии заказчиков, представителей Вооруженных сил Украины.

Во время испытаний была полностью проверена работа всех систем боевой машины, в том числе 23-мм счетверенная автоматическая пушка, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.

Первоначальное назначение «Шилки» – защита от вражеских самолетов и вертолетов, однако в условиях гибридной войны на Донбассе украинские военные нашли ей новое применение. «Шилка» используется для поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность машины позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.
 
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Теги: Украина

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