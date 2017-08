| Общество | 13:59 | 01.08.2017 «Укроборонпром» показал испытания зенитно-пушечного комплекса «Шилка» (ВИДЕО) Госпредприятие «Балаклейский ремонтный завод», входящее в состав концерна «Укроборонпром» и занимающееся ремонтом, модернизацией и восстановлением зенитно-ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины, опубликовало видео приемо-сдаточных испытаний зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 «Шилка». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Испытания проходили на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии заказчиков, представителей Вооруженных сил Украины. Во время испытаний была полностью проверена работа всех систем боевой машины, в том числе 23-мм счетверенная автоматическая пушка, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту. Первоначальное назначение «Шилки» – защита от вражеских самолетов и вертолетов, однако в условиях гибридной войны на Донбассе украинские военные нашли ей новое применение. «Шилка» используется для поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность машины позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7