| Общество | 14:16 | 01.08.2017 В ДнепрОГА представили выставку рисунков детей из зоны АТО На первом этаже ДнепрОГА открыли международную выставку детских рисунков «Мой край - мой дом». Экспозиция содержит 50 работ мальчиков и девочек из зоны АТО, а также различных уголков страны и зарубежья. Цель - показать контраст между изображениями и привлечь внимание общества к детям войны. Об этом ИА «МОТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службу Днепропетровской ОГА. Яркие аисты на желто-голубом фоне, зеленые усадьбы и черно-белые дома - так дети видят свою землю и дом. «Например, рисунок девочки из Донецкой области разделен на условные части «до» и «после». Одна яркая, другая - черно-белая», - рассказала соорганизатор выставки, руководитель общественной организации «Сила будущего» Татьяна Гладкова. Идея выставки родилась у общественной организации «Словацко-украинский центр партнерства» во время гуманитарной миссии в Мариуполь. Рисунки детей уже увидели в Словакии, Ужгороде, Виннице. «В ДнепрОГА увидеть выставку можно до вечера 2 августа, а затем она отправится в Запорожье, - отметил советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин. - Этой выставкой мы хотим поддержать детей, пострадавших из-за войны на Востоке, привлечь внимание общества к этому вопросу». Выставка представлена на первом этаже ДнепрОГА по адресу: пр. А.Поля, 1.

