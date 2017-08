| Общество | 14:49 | 01.08.2017 Дети переселенцев и АТОшников вернулись после годичного обучения в Литве – Валентин Резниченко Дети переселенцев и АТОшников вернулись из Литвы. Годичное обучение в международной гимназии Вильнюса стало возможным благодаря совместному проекту ДнепрОГА и консульства Литвы в Днепре, сообщил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Такие поездки организуем третий учебный год подряд. Пятнадцать восьмиклассников из Днепропетровской и Луганской областей провели десять месяцев в международной гимназии европейского образца «Вильнюсский дом литовцев» – там учатся дети из 20 стран мира. Для подростков, которым в юном возрасте пришлось многое пережить, это уникальная возможность увидеть мир, познакомиться со сверстниками из других стран, а главное – получить качественное европейское образование. Трем нашим отличникам, кстати, уже предложили продолжить обучение по углубленной программе», - отметил Валентин Резниченко.



Дети вернулись, полные впечатлений и эмоций. Почти год учебы в европейской гимназии в центре Вильнюса, прогулки по столице Литвы, насыщенная развлекательная программа, в частности, на каникулах – воспоминаний ученикам хватит надолго.



«Особенно поразил президентский дворец, также запомнилась выставка живописи. А еще были аквапарк, каток, боулинг, очень много экскурсий –всего не перечислить», – поделился сын погибшего бойца АТО Андрей Зозуля.



«Я бы не смогла своему сыну организовать такую поездку, тем более, обучение за рубежом. Дети жили практически в центре Вильнюса, в шикарных условиях, – рассказала переселенка из Донецка, многодетная мать Наталья Казакова. – Такая помощь пострадавшим от войны семьям - лучшее, что можно было сделать для нас».



Из своего путешествия дети привезли не только воспоминания, но и планы на будущее.



«Мы все быстро сдружились, - поделилась переселенка из Донецка Алина Масолова. - Очень благодарна всем, кто организовал для нас эту поездку. Я увидела Литву, как живут европейцы, и сама изменилась за этот год. Планирую уже осенью продолжить обучение в Вильнюсе».



Совместный проект ДнепрОГА и консульства Литвы в Днепре по обучению детей переселенцев и АТОшников в Вильнюсе продолжится и в следующем учебном году. Уже в сентябре в Литву поедут еще 15 учеников.

