| Общество | 15:41 | 01.08.2017 Сколько выходных ждет украинцев на День независимости Согласно распоряжению Кабинета министров Украины «Про перенос рабочих дней в 2017 году», на День независимости украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 24 по 27 августа. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины «О переносе рабочих дней в 2017 году». Так как в 2017 году День независимости приходится на четверг, было решено сделать выходным и пятницу 25 августа. За этот день украинцы отработают в субботу 19 августа.

