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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:07 | 01.08.2017
На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов

В День независимости Украины, 24 августа, около 70 маршруток будут возить людей на авиафестиваль «Вільне небо» – из Днепра, Павлограда и Синельниково на аэродром Майское и в обратном направлении. Транспорт будет ходить до последнего пассажира, сообщила во время пресс-конференции советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Рейсовые автобусы будут отправляться в 9 утра из Днепра – от цирка, из Павлограда и Синельниково – от центральной автостанции, – обратила внимание Ольга Горб. – В прошлом году Днепропетровщина впервые отметила День независимости авиафестом «Вільне небо». Тогда на шоу пришли более 10 тысяч человек. В этом году традицию продолжаем – жителей и гостей области ждет не менее насыщенная программа. Кто придет, не пожалеет».

Аэродром начнет принимать гостей в 10:00. В это время уже будут работать детские площадки и точки с уличной едой.

В 11:00 концертную программу фестиваля откроет павлоградская группа «Ангажемент на вторник».

В полдень в небе развернется масштабное авиашоу с участием более 20 самолетов и вертолетов из разных регионов Украины. На легких, спортивных, винтовых и реактивных машинах пилоты выполнят фигуры высшего пилотажа.

Рискнуть покорить небо смогут и зрители: в сопровождении инструкторов все желающие смогут прокатиться на самолете и прыгнуть с парашютом. Приобрести билеты можно будет на аэродроме по предварительной записи.

На авиафестивале выступят и украинские музыкальные коллективы «Скрябин» и «Selfy», которые будут развлекать гостей с 15:00 до 18:00.

Запомнится гостям фестиваля также огромный сине-желтый флаг, который развернут в небе парашютисты.
На авиапраздник на аэродроме Майское приглашаются всех желающие – вход свободный. Стоимость проезда в одну сторону – 30 гривен, для детей до шести лет и участников АТО – бесплатно.

Этот авиафест, как и прошлогодний, организовала команда ДнепрОГА.
 
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Теги: Днепропетровщина

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