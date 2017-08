| Общество | 16:17 | 01.08.2017 Дефлимпийцы области привезли из Турции 23 медали (ФОТОРЕПОРТАЖ) В Днепре встретили дефлимпийскую сборную Днепропетровщины. Спортсмены, выступавшие на XXIII летних играх в турецком городе Самсун, завоевали для Украины 23 медали. Об этом сообщил заместитель председателя ДнипроОДА Камиль Примаков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Наши спортсмены ярко выступили на Дефлимпиаде. Национальная сборная Украины занимает второе месте в общем командном зачете. Лучше всего атлеты Днепропетровщины проявили себя в каратэ, дзюдо, плавании и баскетболе. Мы гордимся нашими спортсменами, их силой духа и планируем в дальнейшем поддерживать паралимпийцев и дефлимпийцев. На ближайшей сессии областного совета ДнепрОГА предложит выделить из бюджета дополнительные средства на реализацию спортивных программ», - рассказал Камиль Примаков У облгосадминистрации празднично и многолюдно Люди встречают дефлимпийскую сборную «Спасибо всем, кто верил в мою победу и поддерживал меня. Когда я сказал родным, что завоевал золотую и бронзовую медали - они были приятно шокированы», - рассказал золотой медалист по каратэ Вячеслав Новиков Спортсменов ждали как настоящих героев «Меня переполняют эмоции - радость за наших спортсменов, гордость за них. Очень счастлива, что мой сын приехал с золотой медалью», - поделилась мать медалиста Людмила Новикова Победителей встречают цветами... ...и плакатами Присутствующих переполняют эмоции Гордость области – гордость страны «Наши каратисты показали высокий уровень мастерства. Ребята готовились к этим соревнованиям четыре года. Пришлось «потягаться» с сильными соперниками - итальянцами, русскими и турками. Теперь будем готовиться к следующим соревнованиям, в Испании», - рассказал тренер сборной области по каратэ Кирилл Кирсанов. Спортивные победы – хороший пример для подрастающего поколения Национальная сборная команда Украины из 217 спортсменов с недостатками слуха завоевала 99 медалей в 16 видах спорта. Спортсмены Днепропетровщины завоевали 11 медалей в личном зачете: 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Кроме того атлеты внесли свой вклад в командный зачет: 3 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых – всего 12 медалей. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: спорт ������� �������� ������� Loading...

